'Шахтер' сохранил лидерство в группе ЛЧ: спортивные итоги 27 октября

Донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с миланским "Интером" в Лиге чемпионов, а президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подал в отставку.

Кроме того, мадридский "Реал" позволил "Шахтеру" сохранить лидерство в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов, вырвав ничью у "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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