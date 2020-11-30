"Шахтер" – "Реал": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается аутсайдером матча пятого тура группового тура Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Встреча состоится во вторник, 1 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал. Начало игры – в 19:55.

Аналитики считают, что мадридская команда сумеет взять реванш за неожиданное поражение от украинцев в первом туре (2:3). Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,35.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 8,00.

При этом эксперты не сомневаются, что команды забьют не менее трех голов. Ставки на соответствующее события принимаются с индексом 1,36.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал футболистов "Шахтера" за два поражения от "Боруссии" из Менхенгладбаха в Лиге чемпионов с общим счетом 0:10.