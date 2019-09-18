"Шахтер" - "Манчестер Сити": видеообзор матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил донецкий футбольный клуб "Шахтер" в первом туре Лиги чемпионов. Встреча в Харькове завершилась со счетом 0:3.

Гости из Англии доминировали все 90 минут и легко воспользовались ошибками "горняков" в обороне. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этой игры.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 – 76 Габриэл Жезус.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).

Отметим, что это была пятая встреча между этими командами в Лиге чемпионов. Свой последний поединок "горняки" провели 8 ноября 2018-го, на знаменитом "Этихаде", проиграв со счетом 0:6.

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