"Шахтер" - "Лион": онлайн видео голов

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" принимает "Лион". Поединок проходит на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Горняки" вышли вперед в средине первого тайма. Футболист дончан Исмаили отдал передачу в штрафной соперника на Мораеса, который, оставшись без опеки, без проблем расстрелял ворота французской команды.

ФК Шахтер

Вашему вниманию видео голов на стадионе НСК "Олимпийский".

"Шахтер" Украина – "Лион" Франция 1:0

"Шахтер" – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

"Лион" – Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Менди, Денайер, Фекир, Тузар, Траоре, Ауар, Депай, Тете.

Предупреждение: Марсал (8).

Гол: 1:0 – 22 Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед последним матчем Лиги чемпионов в нынешнем году "Шахтер" на домашнем стадионе принципиального соперника - киевского "Динамо" развесил свою эмблему.