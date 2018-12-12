Шахтер – Лион: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет с французским "Лионом". Поединок за путевку в плей-офф турнира состоится на киевском НСК "Олимпийский" в среду, 12 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Лион. Начало встречи – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ЛИОН

Увидеть поединок "горняков" с представителем Франции можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 2". Показ игры здесь будет сопровождаться аналитической студией.

Кроме того, прямую трансляцию из Киева в своей эфирной сетке запланировали российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ЛИОН

Фаворитом поединка на главной арене страны считаются хозяева поля. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 2,25.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех французского коллектива достигают уровня 3,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать матч доверили бригаде арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом, который знаменит тем, что показал единственную в карьере красную карточку Андрею Шевченко.

Помогать ему будут лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными ассистентами выступят Деннис Хиглер и Пол ван Букел. Роль четвертого арбитра выполнит Марио Дикс.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

– Прежде всего, хочу поблагодарить город и городские власти, что предоставили возможность провести матч в Киеве. Также хочу поблагодарить искренне как "Динамо", так и господина президента киевского клуба. Думаю, то, что происходит сейчас, это впервые в стране. Мы играем домашний матч в Лиге чемпионов на стадионе нашего главного соперника. Такого, насколько я знаю, раньше не происходило. Знаю, что президент "Динамо" первым поднял руку и сказал, что поможет здесь играть. Поэтому мое искреннее большое спасибо "Динамо" и президенту киевского клуба. Я очень тронут до глубины своего сердца, спасибо.

Бруно Женезио, главный тренер "Лиона":

– Это один из главных матчей в моей карьере. Главная мотивация – войти в число 16 лучших команд Европы и продолжить выступление в Лиге чемпионов. Вообще никаких вопросов по безопасности. Разница между Харьковом и Киевом для нас была несущественной. Размеры поля – одинаковые, команда – та же. "Шахтер" – в целом очень исполнительная и техничная команда. Сложный соперник, очень техничный, сравнивали его с "Барселоной". Я бы выделил Исмаили, Мораеса и Тайсона.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Тайсон, Болбат, Мораес

"Лион": Лопеш – Тете, Марсело, Денайер, Менди, Тусар, Ауар, Траоре, Фекир, Терье, Депай

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинскую команду победа с любым счетом выведет в плей-офф Лиги чемпионов, а ее соперника устроит и ничья.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал болельщиков команды поддержать "Шахтер" в матче с "Лионом".