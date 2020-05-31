Шахтер – Динамо: смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 24-го тура Премьер-лиги Украины сразится со своим извечным соперником – киевском "Динамо".

Примечательно, что "горняки" примут "бело-синих" на НСК "Олимпийский". Игра пройдет в воскресенье, 31 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало – в 17:00.

Отметим, что рестарт первенства после перерыва в два с половиной месяца из-за карантина, ознаменовался отменой матча "Карпаты" – "Мариуполь". Во львовском клубе сразу несколько игроков и сотрудников заболели коронавирусом.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШАХТЕР – ДИНАМО

Увидеть классическое противостояние украинского футбола можно будет в эфире телеканала "Футбол 1".

Шахтер – Динамо ФК "Шахтер"

Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

ПРОГНОЗ НА ШАХТЕР – ДИНАМО

Аналитики считают фаворитом предстоящей игры лидера первенства и действующего чемпиона. Ставки на победу "Шахтера" принимают с коэффициентом 1,84.

Ничья оценивается котировкой 3,85. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 4,30.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Впервые в истории матчей "Динамо" и "Шахтера" игру в поле будет судить полностью женская бригада арбитров, которую возглавит Катерина Монзуль из Харькова. Ей будут помогать арбитры на линиях Александра Ардашева, представляющая Киев, и сумчанка Марина Стрилецкая.

Кроме того, на матче будет работать система видеопомощи арбитрам, которой будет руководить Виталий Романов из Днепра.

Шахтер – Динамо ФК "Шахтер"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Ожидания хорошие. Поединки с "Динамо" всегда важны. К сожалению, по известным причинам не будет болельщиков на трибунах. Конечно же, хотелось бы заполненный стадион. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. "Шахтер" останется верен себе. "Динамо" – хорошая команда, но мы настроены только на победу и будем за нее бороться.

Игорь Суркис, президент "Динамо":

– Матч в Киеве на "Олимпийском"? Думаю, никакого преимущества это не даст. Без зрителей, без всякой поддержки. За давлением матч, может, серьезного уровня, но он будет проходить как контрольный. Я смотрю матчи чемпионата Германии. Видел "Бавария" – "Боруссия"... Похоже на товарищескую игру.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате, имея 59 очков после 23 матчей. "Динамо" отстает от заклятого врага на 13 пунктов и борется за вторую позицию и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерам и президенту "Динамо" разрешили посещать матчи команды в розыгрыше УПЛ.

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