Россию разгромили в Лиге наций 0:5 и не пустили в элитный дивизион

Сборная России по футболу в 6-м туре дивизиона B Лиги наций со счетом 0:5 проиграла команде Сербии, заняла итоговое второе место в группе 3, и не смогла выйти в элитную Лигу А турнира.

Матч начался с убойной атаки России, где лишь реакция сербского голкипера спасла команду от гола. После этого на поле была лишь одна команда. Сербия практически не встречала сопротивления на половине россиян и спокойно вкатила подопечным Черчесова 4 мяча еще до перерыва.

Стоит отметить, что команда РФ имела шансы, но все удары шли мимо рамки. После перерыва в России был заменен голкипер, но и он не смог отстоять на 0, пропустив гол во втором тайме.

Сербия – Россия 5:0

Голы: 1:0 – 10 Радонич, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младенович.

Сербия – Райкович, Младенович, Спайич, Митрович, Ристич, Радонич (Влахович, 31), Максимович (Гачинович, 46), Гудель, Миленкович, Йович, Митрович.

Россия – Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Кузяев, Оздоев, Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Миранчук (Обляков, 46), Заболотный.

Предупреждения: Жирков (47), Заболотный (49).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре Лиги наций россияне впервые в истории проиграли команде Турции.