Стало известно, сыграет ли Салах на ЧМ-2018 в России

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), вероятнее всего, сыграет на чемпионате мира в России.

По ходу матча сообщалось, что Салах может пропустить ЧМ-2018, однако Федерация футбола Египта вскоре заявила, что прогнозы врачей оптимистичны.

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Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз уже написал в фейсбуке, что восстановление Салаха займет около 2 недель.

Сейчас Салаху дадут несколько дней на отдых и первую стадию лечения, после чего он присоединится к команде. По словам министра спорта Египта, игроку "Ливерпуля" ничего не должно помешать войти в окончательный состав Египта на ЧМ.

Эта новость вызвала уныние у российских болельщиков, чья сборная вместе с командой Египта находится в одной отборочной группе на чемпионате мира-2018.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России восхитились киевлянами перед финалом ЛЧ.