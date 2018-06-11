Россия – Саудовская Аравия: прогноз букмекеров на матч-открытие ЧМ-2018

Сборная России считается очевидным фаворитом стартового матча чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией. Открытие первенства планеты пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начло встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Ставки на победу россиян в поединке против одной из сильнейших команд Азии принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех аравийцев достигают уровня 9,00.

При этом аналитики абсолютно уверены в том, что игра получится малорезультативной. Ставки на то, что в игре будет забито не более двух мячей, принимаются с коэффициентом 1,61.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане Украины определились с тем, какие санкции применить к соотечественникам, которые решили посетить матчи чемпионата мира по футболу в России.