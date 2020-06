Россия, Германия или Португалия: стало известно, где могут доиграть Лигу чемпионов

УЕФА раздумывает над возможностью проведения решающих поединков Лиги чемпионов в четырех городах Европы, которые расположены в радиусе 100 км.

Как сообщается в Twitter Bayern & Germany со ссылкой на издание Bild, ЛЧ может быть доиграна в формате мини-турнира, начиная со стадии четвертьфиналов. Заявку на проведение матчей уже подала Германия. Россия и Португалия также планируют предложить свою кандидатуру.

