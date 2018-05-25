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Российский след: на женском финале Лиги чемпионов в Киеве допустили серьезный ляп - фотофакт

3.7тЧитать новость на украинском

Во время женского финала Лиги чемпионов, который состоялся вчера на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, были замечены баннеры российской компании "Газпром" в оформлении стадиона.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на социальные сети болельщиков.

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Напомним, что ранее с согласия УЕФА в центре Киева, где проходят основные активности по случаю финалов Лиги чемпионов, все рекламные конструкции с лого компании были заменены.

В матче женского финала "Вольфсбург" - "Лион" победу в дополнительное время одержали француженки со счетом 1:4.

Мужской финал "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики английского "Ливерпуля" подверглись нападению в Киеве.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
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