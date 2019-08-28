Российский клуб без шансов вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб "Краснодар" проиграл и во втором матче греческому "Олимпиакосу" - 1:2 - и вылетел из Лиги чемпионов. По сумме двух поединков плей-офф греки оказались сильнее россиян - 6:1.

"Олимпиакос" обыграл "Краснодар" РИА Новости

Ответный поединок решающего раунда квалификации ЛЧ состоялся на стадионе ФК "Краснодар". На 10-й минуте счет в матче открыл полузащитник хозяев Даниил Уткин. Однако мечты о камбэке превратились в ничто уже через минуту - ответный гол забил нападающий "Олимпиакоса" Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль.

С учетом первой встречи в Пирее, которая завершилась со счетом 4:0 в пользу "Оли", греческий клуб одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" вылетел в Лигу Европы.

"Краснодар" Россия - "Олимпиакос" Греция 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 - 10 Уткин, 1:1 - 11 Эль-Араби, 1:2 - 48 -Эль-Араби.

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Уткин (Игнатьев, 67), Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

"Олимпиакос": Са, Семеду (Сиссе, 65), Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе (Камара, 84), Эль-Араби (Судани, 73).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского тренера затравили после фиаско в Лиге чемпионов.

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