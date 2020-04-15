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15 апреля • обновлено в 15:15
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Российский бизнесмен Иван Саввиди спровоцировал громкий скандал в греческом футболе

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Российский бизнесмен Иван Саввиди, который является владельцем ПАОКа и "Ксанти", нарушил регламент чемпионата Греции, что привело к санкциям против его команд.

Как сообщает издание Agonasport, Апелляционный комитет греческой федерации футбола принял решение оставить в силе наказание для ПАОКа и "Ксанти", с которых было снято семь и двенадцать очков в сезоне 2019/20, соответственно. Правила соревнований запрещают одному и тому же человеку владеть одновременно двумя клубами.

Иван Саввиди

Иван Саввиди

Юга.ру

Ранее "Олимпиакос", который боролся за чемпионский титул с ПАОКом, обвинил Саввиди в нарушении регламента и требовал исключить обе команды российского бизнесмена из высшей лиги Греции в качестве наказания. В местной федерации футбола приняли решение ограничиться снятием очков. После этого отрыв "Олимпиакоса" от второго места увеличился до 14 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2018 года Саввиди устроил беспредел на матче ПАОКа против АЕКа, выбежав на поле с оружием. Это привело к временной приостановке чемпионата страны.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Греции
Тег
ПАОК
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