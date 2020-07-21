Роналду побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко, забив 50 голов в Серии А за наименьшее количество матчей среди игроков, которые дебютировали после сезона 1994/95.

Для этого ему понадобился 61 поединок, а украинский футболист покорил эту отметку за 68 игр. На третьем месте в списке забивных форвардов оказался бразилец Роналдо (70 игр), а четвертую и пятую позиции поделили Давид Трезеге и Диего Милито (по 78 игр).

Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате Италии Twitter OptaPaolo

В матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" португалец оформил дубль и принес своей команде победу. На счету Роналду 30 голов в 30 матчах нынешнего сезона Серии А. Его "Ювентус" уверенно лидирует в таблице, опережая "Интер", который идет на втором месте, на восемь очков за четыре тура до финиша.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану установил уникальное достижение в истории футбола.