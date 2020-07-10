Результаты жеребьевки "финала восьми" Лиги Европы: все пары

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала восьми" Лиги Европы, по итогам которой команды узнали возможных соперников по четвертьфиналу и полуфиналу турнира.

Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Шахтер"/"Вольфсбург" – "Базель"/"Айнтрахт"

"Манчестер Юнайтед"/ЛАСК – "Копенгаген"/"Истанбул Башакшехир"

"Интер"/"Хетафе" – "Байер"/"Рейнджерс"

"Вулверхэмптон"/"Олимпиакос" – "Рома"/"Севилья"

Все полуфинальные пары выглядят следующим образом:

"Вулверхэмптон"/"Олимпиакос"/"Рома"/"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"/ЛАСК/"Копенгаген"/"Истанбул Башакшехир"

"Интер"/"Хетафе"/"Байер"/"Рейнджерс" – "Шахтер"/"Вольфсбург"/"Базель"/"Айнтрахт"

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение сыграть матчи, начиная со стадии 1/4 финала, в режиме "финала восьми".

Команды проведут лишь по одной встрече на нейтральном поле в четырех городах Германии - Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

На момент остановки турнира были сыграны следующие встречи 1/8 финала:

"Айнтрахт" – "Базель" 0:3

"Истанбул Башакшехир" – "Копенгаген" 1:0

"Рейнджерс" – "Байер 1:3

"Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" 1:1

"Вольфсбург" – "Шахтер" 1:2

ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" 0:5

Первые матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" не состоялись. Эти пары проведут по одному поединку.

Игры 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала. Финал запланирован в Кельне на 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял официальное решение, разрешив "Шахтеру" провести ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в Украине.