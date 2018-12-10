Решающий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов рассудит ''убийца'' Шевченко

Игру "Шахтера" против "Лиона" в 6-м туре Лиге чемпионов на киевском НСК "Олимпийский" будет судить арбитр Бьорн Кюйперс. Нидерландский рефери хорошо запомнился Андрею Шевченко и украинским болельщикам по работе в четвертьфинальном поединке Лиги Европы сезона 2010/11 "Динамо" – "Брага", который закончился со счетом 1:1.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лион". Начало встречи 12 декабря в 22:00.

Легендарный украинский нападающий вышел на замену во втором тайме и с интервалом в 8 минут получил две желтые карточки. Первую ему вынесли за грубую игру, а вторую за удар по воротам после свистка. Это удаление оказалось первым и единственным в карьере нашего легендарного футболиста.

Бьорн Кюйперс REUTERS

Отметим, что матч 5-го тура против "Хоффенхайма" завершился драматичной победой "Шахтера", которая сохраняет нашей команде отличные шансы на плей-офф ЛЧ.

Напомним, что игры первых двух туров завершились для "горняков" вничью (в первом туре с "Хоффенхаймом" (2:2), во втором — с французским "Лионом" (2:2). В третьем и четвертом турах украинские футболисты из Донецка потерпели разгромные поражения от "Манчестер Сити":0:3 в Харьковеи0:6 в Манчестере.