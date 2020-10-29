Ребров рассказал, что помогло "Ференцварошу" переломить ход игры с "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что остался очень доволен действиями своих подопечных в матче второго тура Лиги чемпионов против "Динамо".

Он отметил, что в первом тайме его футболисты не были достаточно агрессивными, им не удавалась комбинационная игра. По словам украинского специалиста, "Ференцварошу" очень помог гол, забитый на 59-й минуте.

"Мы очень довольны этой игрой. Первый тайм был не таким удачным, но второй дал импульс нашей игре. В первом тайме мы не были достаточно агрессивными, игра не была достаточно комбинационной. А во втором тайме мы забили гол, игра стала открытой, и вторая половина матча доказала, что сможем выиграть. Мы начали играть более смело. Отдельно хочу отметить, что футболисты услышали меня после первого тайма. Этот матч была для нас ключевым", – цитирует слова Реброва официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне упустили победу над "Ференцварошем", выигрывая в два мяча к перерыву. После матча результат прокомментировал главный тренер украинской команды Мирча Луческу.