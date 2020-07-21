Ребров получил предложение возглавить "Динамо", – СМИ
Сергею Реброву предложили возглавить "Динамо". Динамо Киев от Шурика
Руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.
Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, украинский специалист, который сейчас работает с "Ференцварошем", взял время на размышления. Несмотря на информацию в СМИ, "Динамо" не обращалось к главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику.
Напомним, что Ребров возглавлял киевский клуб в 2014-2017 годах, дважды выиграв украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины. Он также работал в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли", став вице-чемпионом страны, и выиграл два чемпионских титула с венгерским "Ференцварошем".
В нынешнем сезоне "Динамо" заняло второе место в УПЛ, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов, и выиграло Кубок страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык назвал кандидатов на пост главного тренера киевлян.