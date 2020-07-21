Ребров получил предложение возглавить "Динамо", – СМИ

Руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, украинский специалист, который сейчас работает с "Ференцварошем", взял время на размышления. Несмотря на информацию в СМИ, "Динамо" не обращалось к главному тренеру "Зари" Виктору Скрипнику.

Напомним, что Ребров возглавлял киевский клуб в 2014-2017 годах, дважды выиграв украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины. Он также работал в Саудовской Аравии с "Аль-Ахли", став вице-чемпионом страны, и выиграл два чемпионских титула с венгерским "Ференцварошем".

В нынешнем сезоне "Динамо" заняло второе место в УПЛ, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов, и выиграло Кубок страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык назвал кандидатов на пост главного тренера киевлян.