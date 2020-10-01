Ребров отреагировал на попадание в "группу смерти" с "Динамо" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, комментируя жеребьевку Лиги чемпионов, признался, что в венгерском клубе были готовы к тому, что им достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды.

Чемпион Венгрии попал в одну группу с "Динамо", "Ювентусом" и "Барселоной". Квартет G в сети уже успели окрестить "группой смерти".

"Будем играть со всеми – и с "Динамо", и "Барселоной", и с "Ювентусом". Будем бороться. Ажиотаж вокруг приезда в Киев мне точно не помешает. К "Динамо" мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам", – цитирует Сергея Станиславовича Команда1.

Кроме того, Ребров опроверг, что после выхода в групповой раунд Лиги чемпионов он сказал, что хотел бы сыграть против "Динамо".

"Я так не говорил — так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, дескать, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю украинские команды и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов", – отметил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.