"Реал" принял окончательное решение по Лунину

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин перед отъездом на чемпионат мира среди молодежных команд попрощался с партнерами по "Леганесу", где находился в аренде, и сообщил, что обратно не вернется.

Как стало известно авторитетной испанской спортивной газете AS, мадридский "Реал" решил не продлевать аренду украинца, поскольку руководство "королевского клуба" осталось недовольно тем, что Лунину в "Леганесе" предоставляют слишком мало игрового времени. В текущем сезоне вратарь провел на поле всего 544 минуты.

Андрей Лунин

После завершения молодежного чемпионата мира, Лунин вернется в расположение "Реала" и вместе с командой проведет предсезонную подготовку, по итогам которой Зинедин Зидан и решит его судьбу. Если это будет снова аренда, то точно не в "Леганес", пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан опроверг новость о том, что он сделает своего сына Люка вторым вратарем команды в следующем сезоне вместо украинца Андрея Лунина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!