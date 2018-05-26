Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2018

Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Для испанской команды этот финал стал третьим подряд в турнире. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ФИНАЛ-2018

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:0

"Реал" (ориентировочный состав): Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос, Иско – Бензема, Роналду

"Ливерпуль" (ориентировочный состав): Кариус – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Милнер – Мане, Фирмино, Салах

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ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

Поединок будет показан более чем в 200 странах мира. В Украине игру можно будет увидеть в прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, финал Лиги чемпионов посмотрят зрители специализированного "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Трансляция из Киева также запланирована в сетке российских телеканалов "Матч" и "Матч! Футбол 1", а также белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

Фаворитом предстоящей на "Олимпийском" встрече считается действующий обладатель трофея "Реал". Ставки на победу мадридцев в основное время принимаются с коэффициентом 2,20. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Ливерпуля" достигают уровня 3,25.

Интересно, что аналитики предрекают результативный матч. Поставить на то, что в игре будет забито не менее трех голов, можно с крайне низким коэффициентом 1,40.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сенсационно доверил сербской бригаде арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Этот рефери не имеет опыта работы на играх решающих стадий еврокубков.

Помогать Мажичу будут соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Роль дополнительных ассистентов досталась Ненаду Джокичу и Данило Груичу. Четвертый арбитр – француз Клеман Тюрпен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля":

– Финал Лиги чемпионов – серьезная штука. Будучи тренером, тебе надо сделать для подготовки очень многое, в основном на тренировках. Но главное – сохранять спокойствие. Перед матчем у "Реала" будет преимущество, но все решается на поле. Мадридцы очень сильны, но они еще не встречались с нами. Мы в финале, потому что мы – "Ливерпуль". Такие матчи в крови у этого клуба.

Джордан Хендерсон, капитан "Ливерпуля":

– Мы можем написать свою историю. Все зависит только от нас. Мы проделали фантастическую работу на пути к этой стадии турнира и хотим сделать еще один шаг, чтобы получить желанный трофей. Нам очень повезло, что у нас такой тренер, как Клопп. Просто невероятно, чего он достиг здесь после своего прихода. "Реал" – фантастическая команда с фантастическими игроками. Но и у нас отличные футболисты.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– "Ливерпуль" – английский клуб, поэтому он не будет сдаваться до самого конца. Но наш соперник хорош не только физически, у "Ливерпуля" техничные и быстрые футболисты. Нужны быть внимательными.

Серхио Рамос, капитан "Реала":

– У меня, конечно, очень приятные воспоминания о стадионе. Сборная Испании стала здесь чемпионом Европы, так что для меня это место всегда будет особенным. Надеюсь, частичка той удачи, что сопутствовала здесь нашей сборной, останется со мной, и мы выиграем Лигу чемпионов в третий раз подряд. Это станет исполнением мечты для всех, кто связан с мадридским "Реалом".

Виталий Кличко, мэр Киева:

– Я фанат киевского "Динамо". Надеюсь, что однажды оно тоже будет в финале Лиги чемпионов. Вы хотите знать, кого я буду поддерживать в финале в субботу? Но я знаю, кто выиграет... Финал Лиги чемпионов выиграет Киев. Мы собираемся победить. Потому что мы имеем честь быть хозяевами такого большого матча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич, Иско – Роналду, Бензема

"Ливерпуль": Кариус – Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Хендерсон, Милнер, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ РЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ

27.05.1981. Финал Кубка европейских чемпионов, "Ливерпуль" – "Реал" – 1:0 (Кеннеди, 80)

25.02.2009. 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" – "Ливерпуль" – 0:1 (Бенаюн, 82)

10.03.2008. 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" – "Реал" – 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, с пенальти, 47, Доссена, 88)

22.10.2014. Групповой турнир Лиги чемпионов. "Ливерпуль" – "Реал" – 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)

04.11.2014. Групповой турнир Лиги чемпионов. "Реал" – "Ливерпуль" – 1:0 (Бензема, 27)

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист "Ливерпуля" объявил бойкот финалу Лиги чемпионов в Киеве.