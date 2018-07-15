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Чемпионат мира 2018
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Путину не дали вручить Кубок мира ФИФА: опубликовано видео

31.7тЧитать новость на украинском

Президенту России Владимиру Путину не позволили вручить капитану сборной Франции Уго Льорису Кубок победителя чемпионата мира по футболу.

Несмотря на явное желание главы РФ быть главным лицом на церемонии награждения, золотой трофей мундиаля капитану "галльских петухов" вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Финал ЧМ-2018 был прерван из-за ЧП: момент попал на видео

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Джанни ИнфантиноВладимир Путин
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Для репортера,що застосував означення фр.національності ",як "гальські півні":які "гальскі півні"?-це "зграя ворон" зі всього світу,що заробляє на життя футболом. А мені то шо з того? Війну припинили? За Францію "боролись"?
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Козломорды,надо быстро и громко хвалить путена, приступайте
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Tinin Alex
Tinin Alex
До чего туп порохобот, есть предел тупости????? Ему, Путину, даже не положено его в руках держать....Это хохлопитекам только разрешают в бане с праститутками с КУБКОМ УЕФА селфи делать... Хули.. хохлам позволено-они только с деревьев слезли - даже не наказали...)))
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