Путину не дали вручить Кубок мира ФИФА: опубликовано видео

Президенту России Владимиру Путину не позволили вручить капитану сборной Франции Уго Льорису Кубок победителя чемпионата мира по футболу.

Несмотря на явное желание главы РФ быть главным лицом на церемонии награждения, золотой трофей мундиаля капитану "галльских петухов" вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.