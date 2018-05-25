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"Просто изумительно": в Англии рассказали, как в Киеве решили проблему фанатов "Ливерпуля"

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Мэр Ливерпуля Джо Андресон восторженно отозвался о своем коллеге Виталии Кличко, отметив его вклад в решение вопроса с прибытием фанатов "Ливерпуля" на финал Лиги чемпионов. Комментируя проблемы, с которым столкнулись поклонники "красных" из-за отмены рейсов в Киев, англичанин отметил действия принимающего города.

"Вы знаете, что в соцсетях меня просили помочь фанатам "Ливерпуля". В связи с этим большую часть времени я провел в разговорах с Виталием Кличко. Я разговаривал с ним четыре раза. Он очень приятный человек, который просто изумительно осведомлен как о Ливерпуле, так и обо мне. Он связался с директором аэропорта и нам таки удалось найти два слота для посадки самолетов", – приводит слова Андерсона Liverpool Echo.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тысяча фанатов "Ливерпуля" не смогла вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов. В английском клубе посчитали, что проблема возникла в результате спора между турфирмой и представителями аэропорта из-за размеров самолетов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Ливерпуль
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