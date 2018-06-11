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Проломили череп: ЧМ-2018 начался со скандала

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Болельщик сборной Франции по футболу угодил в реанимацию после того, как его избил таксист в Санкт-Петербурге. 38-летний мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в больницу.

По данным Фонтанки, водитель черных "Жигулей" избил футбольного болельщика, отобрал деньги и рано утром выбросил почти в четырех километрах от отеля "Авент Инн", где остановился гость чемпионата мира 2018 года.

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Позже выяснилось, что он не единственный постоялец этой гостиницы, который пострадал от хулиганства. Помощи полицейских попросил 37-летний земляк пострадавшего. У него был отобран недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские традиции вызвали смех у лидера сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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Тема
ЧМ-2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
Сборная Франции по футболу
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