Девять миллиардов: лучшие футболисты мира значительно подешевели из-за коронавируса

Авторитетный портал Transfermarkt значительно снизил трансферную стоимость лучших игроков мира из-за пандемии коронавируса.

На официальной странице ресурса в Instagram появилась информация, что стоимость футболистов суммарно уменьшилась на 9,2 миллиарда евро. Transfermarkt сообщает, что все игроки подешевели на 20%, а те, кто родился в 1998 году и позже, упали в цене на 10%.

Лионель Месси BEST

@transfermarkt_official

Портал также опубликовал обновленный список десяти самых дорогих футболистов мира. Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (180 миллионов евро), а вторую и третью строчку делят его партнер по команде Неймар и полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг – 128 млн евро.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов мира выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (-10%) "ПСЖ" – 180 млн евро;

2. Неймар (-20%) "ПСЖ" – 128 млн евро;

3. Рахим Стерлинг (-20%) "Манчестер Сити" – 128 млн евро;

4. Мохаммед Салах (-20%) "Ливерпуль" – 120 млн евро;

5. Садио Мане (-20%) "Ливерпуль" – 120 млн евро;

6. Кевин де Брюйне (-20%) "Манчестер Сити" – 120 млн евро;

7. Харри Кейн (-20%) "Тоттенхэм" – 120 млн евро;

8. Джейдон Санчо (-10%) "Боруссия Д" – 117 млн евро;

9. Лионель Месси (-20%) "Барселона" – 112 млн евро;

10. Трент Александер-Арнольд (-10%) "Ливерпуль" – 99 млн евро.

@transfermarkt_official

Как сообщал OBOZREVATEL, французское издание France Football назвало самого высокооплачиваемого футболиста года.

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