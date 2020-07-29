В 'Динамо' коронавирус, презентация Луческу под угрозой срыва – СМИ

В четверг, 30 июля, в 12:00 по киевскому времени планировалось официальное представление главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Ожидалось, что в связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате с трансляцией на клубном YouTube-канале.

Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, трансляция мероприятий на клубном YouTube-канале, связанных с представлением Луческу, скорее всего, не состоится, поскольку один из сотрудников клубного телеканала "Динамо" заболел коронавирусом.

В этой связи все сотрудники "Динамо-ТВ" отправлены на карантин, поэтому общение Луческу с представителями СМИ в прямом эфире не представляется возможным как по медицинским, так и по техническим причинам. В то же время, сама презентация румынского специалиста в киевском клубе пока что не отменена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста заявил ,что Мистер продолжит работу с "Динамо".