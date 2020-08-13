Предлагали даже "Барселоне": "Ювентус" хочет избавиться от Роналду

Известный журналист Гийом Балаге заявил, что "Ювентус" на протяжении последних шести месяцев пытается найти покупателя на звездного Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду связывали с ПСЖ не потому, что французы хотели его заполучить, а потому, что Жорже Мендешу (агенту португальца – Ред.) сказали найти новый клуб для футболиста. Это продолжается уже полгода: сначала были слухи о возвращении в "Реал", но мадридцы ответили отказом, затем начались разговоры об МЛС (высшая лига США по футболу – Ред.) и так далее", – рассказал Балаге в интервью, которое появилось на странице BBC 5 Live Sport в Twitter.

Он рассказал, что руководство "Ювентуса" хочет избавиться от крайне высокой зарплаты Роналду.

""Ювентус" не хочет платить его огромную зарплату. Его предлагали всем, даже "Барселоне". Я не уверен, что у них получится так просто избавиться от Роналду. Если он не пошел на снижение оклада в туринском клубе, то получает около 23 миллионов евро, как это было в Мадриде. Кто сможет ему столько заплатить?" – прокомментировал ситуацию Балаге.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский журналист Пьетро Бальцано заявил, что Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании сезона.

Напомним, что туринцы не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, проиграв "Лиону" по сумме двух встреч.