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15 мая • обновлено в 12:05
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"Позор российского футбола": агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с Семиным

9.2т
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Известный украинский агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с легендой клуба и экс-тренером киевского "Динамо" Юрием Семиным.

"Сегодняшний день – позор всего российского футбола. Сегодня коррупция и воровство победили достоинство и честь. Если мы сами так относимся к легендам, то чего ждать от молодых мальчиков и девочек, как их воспитывать? Как объяснить им, что результаты не важны, а важна лояльность руководству? Чтобы работать в "Локомотиве" нужно быть ручным. Произошедшее меня ошарашило", – цитирует слова Селюка издание Чемпионат.

Юрий Семин

Юрий Семин

Football.ua

Он также остался крайне недоволен футболистами, которые не заступились за своего наставника и не высказали свою позицию по поводу его ухода из "Локомотива".

"Я не увидел выступления футболистов. У них нет своей позиции. Если бы Фергюсона (Сэра Алекса Фергюсона – Ред.) убирали из "МЮ", то вся команда встала бы на его защиту. А у игроков "Локомотива" нет мужского начала, они зарыли голову в песок и не вступились за Семина. Большинство из них находится в клубе из-за Палыча!" – добавил Селюк.

Отметим, что у Семина было четыре периода работы в "Локомотиве": 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020. За это время он выиграл три чемпионства, шесть Кубков России и три Суперкубка. Контракт экс-тренера "Динамо" с "железнодорожниками" заканчивается 31 мая 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Селюк обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом возбудить уголовное дело против ФК "Локомотив".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Дмитрий Селюк Юрий Семин
Тег
ФК Локомотив Москва
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