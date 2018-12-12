Позор дня: "Реал" разгромно проиграл россиянам в Лиге чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" снова разочаровал своих болельщиков. В домашнем поединке на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" разгромно проиграли московскому ЦСКА.

Несмотря на большое преимущество в контроле мяча, у ворот соперника мадридской команде не удалось создать практически ничего. К большому перерыву лучшая команда Европы "горела" 0:2. Открыл счет забитым мячам на 37-й минуте Чалов. Несколько финтов в его исполнении в штрафной соперника показали беспомощность "Реала" в обороне. Футболист ЦСКА прекрасным ударом позволил своей команде повести в счете.

Пока хозяева оправлялись от шока Щенников на добивании удвоил преимущество московского клуба.

ПФК ЦСКА Москва

А в средине второго тайма Сигурдссон мощным ударом после передачи Влашича довел счет до разгромного, заставив "Реал" капитулировать.

Real Madrid C.F.

Несмотря на результат поединка, "Реал" с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА покинул еврокубки.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" разгромно проиграл на выезде "Эйбару" в матче 13-го тура испанской Примеры со счетом 0:3 в первом поединке главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари после официального назначения.