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Позор дня: "Реал" разгромно проиграл россиянам в Лиге чемпионов

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Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" снова разочаровал своих болельщиков. В домашнем поединке на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" разгромно проиграли московскому ЦСКА.

Несмотря на большое преимущество в контроле мяча, у ворот соперника мадридской команде не удалось создать практически ничего. К большому перерыву лучшая команда Европы "горела" 0:2. Открыл счет забитым мячам на 37-й минуте Чалов. Несколько финтов в его исполнении в штрафной соперника показали беспомощность "Реала" в обороне. Футболист ЦСКА прекрасным ударом позволил своей команде повести в счете.

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''Реал'' хочет вернуть Лунина

Пока хозяева оправлялись от шока Щенников на добивании удвоил преимущество московского клуба.

Позор дня: "Реал" разгромно проиграл россиянам в Лиге чемпионов

ПФК ЦСКА Москва

А в средине второго тайма Сигурдссон мощным ударом после передачи Влашича довел счет до разгромного, заставив "Реал" капитулировать.

Позор дня: "Реал" разгромно проиграл россиянам в Лиге чемпионов

Real Madrid C.F.

Несмотря на результат поединка, "Реал" с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА покинул еврокубки.

Позор дня: "Реал" разгромно проиграл россиянам в Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" разгромно проиграл на выезде "Эйбару" в матче 13-го тура испанской Примеры со счетом 0:3 в первом поединке главного тренера "сливочных" Сантьяго Солари после официального назначения.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
Реал МадридЦСКА Москва
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдки напрасно заплатили Реалу - все равно вонючие парашники вылетели из всех еврокубков! Ура! Твари поганые идут нах!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Соболезнования скакуарам...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Tapasenko 0leg, тварь - москалят по весне считают! Сколько ублюдочных парашных клубов на данный момент вышли в весеннюю часть европейских кубков? Правильный ответ - 0!
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