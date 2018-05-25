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"Как стая собак": в Киеве толпа в масках напала на фанов "Ливерпуля"

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В Киеве вечером, 24 мая, неизвестные в масках напали на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов.

Фаны получили порезы и раны головы и шеи, сообщает 112 со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что полиция задержала двух нападавших, а также одного болельщика "Ливерпуля".

По данным источника, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

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Как отмечает "Спорт Экспресс", в основном в заведении были 50-летние английские болельщики.

"Мы обедали, разговаривая о бизнесе, - приводит Daily Mirror слова одного из пострадавших. - Я приехал сюда не для этого. Я приехал посмотреть футбол. Они пришли сюда, как стая собак. Это было ужасно".

Второй болельщик, которого задержала полиция, также рассказал о ситуации.

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке с болельщиками английского футбольного клуба "Ливерпуль" в Киеве, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. В отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Позже статья была переквалифицирована в групповое хулиганство.

Задержанные являются студентами одного из вузов столицы, заявляет начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко.

"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины... 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева, отказались от дачи пояснений", - сказал Крищенко.

Как выяснил OBOZREVATEL, к нападению могут быть причастны фанаты футбольного клуба ЦСКА (Киев).

При этом советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал не нагнетать обстановку и сказал, что "ничего страшного не произошло".

Как сообщал OBOZREVATEL, около тысяче поклонников "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев из-за того, что международный аэропорт "Борисполь" не смог выделить время для посадки самолетов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в киевской фан-зоне.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Ливерпуль
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Yaskevych Valeriy
Yaskevych Valeriy
"Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків - це що ЖАРТ! чи у нас аєропорт перегужен....
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Petrov Victor
Petrov Victor
Какое,на хер"мелкое хулиганство"? Банда действовала джля дискредитации страны! Именно таким образом нападали в 2012 на шотландских БОЛЕЛЬШИКОВ(не фанатов)-пожилых людей,не склонных к "махалову". Но ведь именно их выбирает для"подвигов"эта стая подонков. Я сомневаюсь,что ЭТИМ плотно зайьётся Аваков и К*(СБУ также не мешало бы подключиться).Допросить,как следует,выяснить все связи и выкорчевать эту кодлу до основания. Я,почему-то ,уверен,что нападения и убийства АТО-шников-их работа.(
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Малышко Лидия
Малышко Лидия
расстраивает одно: бесконечная тупость отдельных молодых и не очень , людей...Откуда такая агрессия? Из-за отсутствия мозгов! Люди приехали в гости!!!! Бараны недоношенные...Более того, рашка постоянно нанимает наших ублюдков , любящих рузький мир чтоб всячески нагадить..Неужели мкужчины перевелись СРАЗу локализовать такие вспышки идиотизма и предательства? И Аваков не нужен при этом...Хотя тоже ОНО могло бы позаботиться о безопасности людей...
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