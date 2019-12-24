"Попрошайка нищий!" Кадыров возмутил россиян наглостью в футболе

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвергся яростной критике в сети после того, как заявил, что в грозненском "Ахмате" из-за его ультиматума играет полузащитник Ризван Уциев.

Кадыров заявил, что "привел футболиста в основной состав, поставив условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду". Это заявление вызвало негодование читателей популярного интернет-издания Чемпионат.com. Чиновнику напомнили, что футбольный клуб финансируется из бюджета.

Рамзан Кадыров Интерфакс

"Ты нищий попрошайка и живешь за счет налогов россиян", "Не страна, а цирк шапито", "Позор такое заявлять на всю страну", "А у тебя откуда деньги на финансирование "Ахмата", товарищ!? Не мои ли пенсионные?", "И вот так у нас в каждом регионе... О каком развитие футбола может идти речь?", "Обалдеть... Дикари из каменного века тоже часть России!" – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров выступил против участия российских спортсменов в международных соревнованиях из-за решения Всемирного антидопингового агентства об отстранении РФ от Олимпиады-2020 и других мультиспортивных турниров.

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