''Полная деградация'': легенда "Динамо" жестко высказался об украинском футболе

Легендарный защитник "Динамо" и лондонского "Арсенала", а ныне ассистент главного тренера киевлян Олег Лужный шокирован масштабами кризиса в украинском футболе, но все же верит, что его можно преодолеть и предлагает свои пути решения проблемы.

Олег Лужный

"Проблема начинается с президента и парламента. На каком месте спорт в нашей стране? Одна медаль на последних Олимпийских Играх - это позор для страны. Главный вид спорта в нашей стране - футбол. Посмотрите: открывают у нас футбольные поля? На местах, где дети играли в футбол, теперь строят дома, делают бизнес. Деньги людям закрыли ум. Их ничего кроме денег не интересует. Во Львове нет полей, новых футбольных комплексов. Все разваливается", - заявил легендарный футболист FootballHub.

По поводу низкой посещаемости футбольных матчей, у Лужного очень простой ответ, как вернуть зрителей на трибуны.

Обычное явление на матчах Премьер-Лиги

"Только игрой. Чемпионат Украины переживает кризис. Нечто похожее было после распада СССР. Независимый чемпионат не был конкурентным по сравнению с союзным, но такого спада, как сейчас, не было. Тогда люди более или менее ходили на стадион, и был определенный уровень игроков. Не понимаю, куда делись футболисты. Происходит полная деградация футбола в Украине.

Люди ходят на стадион, чтобы смотреть на исполнителей, а их нет. В Украине делают акцент только на бизнесе, средств для развития спортивной инфраструктуры нет. Также у нашего молодого поколения не хватает футбольного упорства, спортивной злости, неуступчивости.

Удивляет Олега Лужного и отношение нынешних футболистов к самой игре, своей команде и болельщикам.

"Когда я учился в детской школе, то даже команды 8-летних бились за каждый мяч.

Драки были на каждой тренировке, потому что не любили проигрывать. А сейчас, наблюдая за молодежью, я вижу, что они не переживают, если проиграли. Уходят с поля в чистых футболках и трусах. Нет спортивного злости и желания постоянно побеждать. Если у игрока нет характера, то глобально он ничего не достигнет в своей карьере. Иногда смотрю на нынешнее молодое поколение и удивляюсь. Наделали себе татуировок, прическа в бриолине - и весь футбол. Им футбол особо и не нужен. Мысли, чтобы иметь стильный и красивый вид и чтобы прическа была нормальная.

Любитель татуировок Тамаш Кадар

Есть молодые исполнители, которым хочется помочь прогрессировать. Но на первом месте должен быть футбол, а уже потом все остальное.", - подчеркнул Лужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник национальной сборной Украины Евгений Хачериди откровенно рассказал о своем профессиональном будущем.

При этом экс-футболист киевского "Динамо", который со скандалом покинул команду летом нынешнего года, резко высказался о возвращении в Украину.

"Перейти в "Шахтер" было бы неправильно. А "Динамо" после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет", - заявил Хачериди.