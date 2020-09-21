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Покер голов и ассистов: игроки "Тоттенхэма" установили историческое достижение в Англии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,6 т.
Сон Хын Мин и Харри Кейн принесли ''Тоттенхэму'' победу над ''Саутгемптоном''

Нападающие "Тоттенхэма" Харри Кейн и Сон Хын Мин установили исторический рекорд английской Премьер-лиги в выездном матче второго тура чемпионата против "Саутгемптона".

Сон сделал покер, забив все четыре гола с передач своего партнера по команде. Как сообщается на странице OptaJoe в Twitter, такое достижение еще не покорялось никому из футболистов АПЛ.

Игроки "Тоттенхэма" установили рекорд АПЛ

Отметим, что поединок закончился разгромной победой "Тоттенхэма" со счетом 5:2. Подопечные Жозе Моуриньо уступали 0:1 по ходу первого тайма, но невероятная игра Кейна (4 ассиста и 1 гол) и Сона (4 гола) принесла победу лондонской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда дортмундской "Боруссии" Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив гол за три секунды.

Чемпионат АнглииТоттенхэм Хотспур
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