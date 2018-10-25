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''Показательная порка'': футболист сборной России выразил недовольство своим арестом

2.2тЧитать материал на украинском

Российский футболист Павел Мамаев, который вместе со своим другом Александром Кокориным находится в следственном изоляторе за избиение двух человек, остался недоволен тем, что его удерживают под стражей. Игрок сборной России считает общество виновным в том, что его не отпускают к семье, назвав это "показательной поркой".

"Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?" - цитирует Мамаева Матч ТВ.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

ФК Краснодар

Новости
Футболисты сборной России заработали огромные деньги в тюрьме

Как сообщал OBOZREVATEL, Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении чиновника Минпромторга России, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Персона
Павел Мамаев
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
по статье УК сидеть ...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Мерзость
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Он Алекс
Он Алекс
мамаев клоун ватный... свою аву поменяй с сердечком вокруг хуйла... тебя даун, за то что ты ударил китайца, сейчас в рф будут кончать на зоне, а за то, что ты стебался над его национальностью тебе уже засветили статью за экстремизм - 12 лет.. Терпи ватная мразь и привыкай! это тебе не себе подобного оскорблять и унижать, за китаца тебе писец в рф....
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