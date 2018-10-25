''Показательная порка'': футболист сборной России выразил недовольство своим арестом

Российский футболист Павел Мамаев, который вместе со своим другом Александром Кокориным находится в следственном изоляторе за избиение двух человек, остался недоволен тем, что его удерживают под стражей. Игрок сборной России считает общество виновным в том, что его не отпускают к семье, назвав это "показательной поркой".

"Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история – разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?" - цитирует Мамаева Матч ТВ.

Павел Мамаев ФК Краснодар

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Как сообщал OBOZREVATEL, Мамаева и Кокорина обвиняют в избиении чиновника Минпромторга России, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.