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Пленный украинский моряк пришел на суд в Москве в футболке "Шахтера"

1.8тЧитать материал на украинском

В четверг, 17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, которые были захвачены Российской Федерацией возле аннексированного Крыма в ноябре прошлого года.

Один из наших военнопленных Вячеслав Зинченко, появился на судебном заседании в футболке "Шахтера".

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Зинченко продлен на три месяца, то есть до 24 июля 2019 года", — сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
РоссияМосква
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
На нормальную футболку денег не хватило. Забавно .
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CARGO 100
CARGO 100
Да хоть "Динамо Киев" ...
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