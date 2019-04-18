Пленный украинский моряк пришел на суд в Москве в футболке "Шахтера"

В четверг, 17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил арест 24 украинским морякам, которые были захвачены Российской Федерацией возле аннексированного Крыма в ноябре прошлого года.

Один из наших военнопленных Вячеслав Зинченко, появился на судебном заседании в футболке "Шахтера".

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Зинченко продлен на три месяца, то есть до 24 июля 2019 года", — сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

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