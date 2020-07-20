Павелко прокомментировал избиение судьи Иванова после матча Первой лиги

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что возьмет под личный контроль расследование избиения арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".

"Я действительно был шокирован. Я сказал, чтобы все регистрировали в рамках закона и никаких исключений не делали. Будет максимальный контроль за происходящим, никакого давления или вмешивания в решение о наказании по данному инциденту, оно находится под моим личным контролем. У меня есть принципиальная позиция по этому вопросу, чтобы расследование и выводы комитета этики и честной игры были прозрачны и открыты", – сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".

Он отметил, что наказание для участников инцидента будет максимально строгим, вплоть до пожизненного отстранения от футбола.

"Какое бы решение не было принято, оно будет полностью поддержано руководством УАФ и исполнительным комитетом. Ни для кого не будет исключения в данном вопросе, и максимально строгое наказание будет вынесено, вне зависимости от того, кто бы в этом инциденте не участвовал и какой титул не носил. Максимально суровое наказание – пожизненное отстранение от футбола", – подытожил Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор телеканалов "Футбол" Александр Денисов опубликовал фотографию лица Юрия Иванова после его избиения.