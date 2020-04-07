В украинском футболе случилась первая смерть от коронавируса

Бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Александрович Федорюк скончался от коронавируса в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Черновицкой области.

Василий Федорюк ffbuk.org.ua

"Не хотелось писать. Но, всё же, считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасёт кого-то. Далёкий и неизвестный вирус коснулся и футбола. От коронавируса умер Василий Федорюк", - написал в Facebook экс-президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Святослав Сирота.

"В середине марта Василий Александрович заболел стандартным гриппом. Получил осложнения — одностороннее воспаление легких. В конце концов оказался в больнице, в одной палате с первым умершим от коронавируса, которому было 84 года. Там и подхватил инфекцию, поскольку больной с подозрением на вирус человек лежал в общей палате, пока не получили его подтверждение. Стало ли это соседство фатальным или были еще какие-то причины, но факт остался фактом — вирус для Василия Александровича оказался смертельным", — поделился подробностями в Facebook журналист Василий Забродский.

Федорюк занимал пост президента ФК "Буковина" в течение 1993-1998 и 2007-2010 годов. Под его руководством клуб в последний раз участвовал в элитном дивизионе чемпионата Украины, а в Кубке Украины доходил до стадии 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер от коронавируса в Испании.

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