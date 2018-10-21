Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Один из блогеров написал в тюрьму российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву письма, в которых высказал слова поддержки. Кокорину он отправил фотографию времен его игры за московское "Динамо".

Мамаев отправил в ответ: "Привет! Спасибо большое за поддержку!" Кокорин оказался более многословен: "Кирилл [автор письма], добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Футболисты продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.