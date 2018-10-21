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Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из тюрьмы

3.3тЧитать материал на украинском

Один из блогеров написал в тюрьму российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву письма, в которых высказал слова поддержки. Кокорину он отправил фотографию времен его игры за московское "Динамо".

Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Мамаев отправил в ответ: "Привет! Спасибо большое за поддержку!" Кокорин оказался более многословен: "Кирилл [автор письма], добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за "Динамо" всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Футболисты продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.

Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
в нагрузку к Савченко
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы забирайте Они украсят ваш чемпионат
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