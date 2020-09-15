Определился соперник "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Бельгийский "Гент", обыграв со счетом 2:1 венский "Рапид", вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с киевским "Динамо".

Первые поединки состоятся 22/23 сентября. Матчи в ответ – 29/30 сентября.

"Гент" Бельгия – "Рапид" Вена Австрия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 36 Дорш, 2:0 – 59, пенальти Яремчук, 2:1 – 90 Демир.

Гент – Руф, Арсланагич, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Кастро-Монтес, Дорш (Оджиджа-Офоэ, 64), Кумс, Овусу, Чакветадзе (Безус, 60), Депуатр, Яремчук (Кляйндинст, 89).

Рапид Вена – Штребингер, Граймль, Хофманн, Улльманн, Стойкович, Любичич, Мург, Петрович (Граховац, 86), Фунтас, Кара (Китагава, 86), Аразе (Демир, 73).

Предупреждения: Хофманн (5), Аразе (22), Фунтас (85), Демир (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

Позже Мирча Луческу оценил игру киевской команды.

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