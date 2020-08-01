Определился обладатель "Золотой бутсы"

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, забивший 35 мячей в текущем чемпионате Италии, стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020.

Криштиану Роналду, на счету которого 31 гол, не попал в заявку "Ювентуса" на матч последнего тура чемпионата Италии с "Ромой". Таким образом не осталось футболистов, которые смогут догнать Иммобиле в гонке бомбардиров.

Ближайший преследователь — Ромелу Лукаку из "Интера". На счету бельгийского форварда 23 мяча. Отметим, что чемпионат Италии остался в Европе единственным, который не был завершён.

В матчах этого сезона 34 мяча забил форвард "Баварии" Роберт Левандовски, но чемпионат Германии уже закончен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дубль в ворота "Лацио" помог Криштиану Роналду побить рекорд Андрея Шевченко в Серии А и установить уникальное достижение в истории футбола по голам в сильнейших лигах Европы.