Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 сыграют итальянская "Аталанта", французский ПСЖ, немецкий "РБ Лейпциг", испанский "Атлетико", английский "Манчестер Сити", французский "Лион", мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона".

Все матчи из-за пандемии коронавируса пройдут на нейтральных полях в Португалии. Начало всех поединков в 22:00.

12 августа

"Аталанта" – ПСЖ

13 августа

РБ "Лейпциг" – "Атлетико

14 августа

"Барселона" – "Бавария

15 августа

"Манчестер Сити" – "Лион"

Полуфиналы запланированы на 18/19 августа. Финал пройдет 23 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL,в 1/4 финала Лиги Европы сыграет и украинский "Шахтер". Соперником "горняков" будет швейцарский "Базель". Донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев.