Официально: "Шахтер" узнал решение УЕФА по Лиге Европы

Исполком УЕФА принял решение возобновить Лигу Европы 5 августа перенесенными матчами 1/8 финала.

Поединки 1/4 финала пройдут в четырёх городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Все стадии будут состоять из одного матча. Финал ЛЕ пройдет в Кельне 21 августа.

УЕФА оставил без ответа вопрос, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала в Германии или на полях хозяев. Отметим, что в число этих игр входит и "Шахтер", который в гостях обыграл "Вольфсбург" (2:1).

При этом уже решено, что пары "Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома" сыграют только один матч. Решение о месте их проведения также будет принято позднее.

Матчи 1/8 финала пройдет 5-6 августа, 1/4 финала — 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала. Финальный же матч пройдет в Кельне 21 августа.

Нынешний розыгрыш Лиги Европы, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

На тот момент в шести парах 1/8 финала были сыграны первые матчи. Кроме встречи "Шахтера" и "Вольфсбурга" "Истанбул Башакшехир" одолел "Копенгаген" (1:0), "Олимпиакос" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1), "Рейнджерс" проиграл "Байеру" (1:3), "Айнтрахт" разгромно проиграл "Базелю" (0:3), а ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" (0:5).

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Sky Sport, донецкий "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" проведет в Харькове.

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