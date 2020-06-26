Официально: Минздрав призвал сменить место проведения финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила письмо с подписью министра здравоохранения Украины Максима Степанова с призывом перенести финал Кубка страны из Львова в регион "с более стабильной эпидемической ситуацией".

"Обращаем внимание на то, что состояние заболеваемости коронавирусом во Львовской области и Львове продолжает оставаться напряженным. Анализ эпидемической ситуации в регионе дает основания полагать, что решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение спортивных мероприятий, не будет принято. Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией", – цитирует текст письма официальный сайт УАФ.

Отметим, что сегодня, 26 июня, на заседании Исполкома УАФ будет принято решение о месте проведения финала Кубка Украины 2019/20, который состоится 8 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали город, в который с наибольшей вероятностью будет перенесен решающий матч Кубка Украины.