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14 января • обновлено в 10:29
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Выгнал Зозулю: "Барселона" назначила нового тренера

3.3т
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в понедельник, 13 января, был отправлен в отставку.

Об этом сообщается на официальном сайте чемпионов Испании. Новым наставником "блаугранас" станет 61-летний Кике Сетьен, который подписал контракт до лета 2022 года. Интересно, что в минувшем году испанца хотел пригласить донецкий "Шахтер", искавший замену Паулу Фонсеке.

Кроме того, Сетьен 2,5 года назад выставил из "Бетиса" украинского форварда Романа Зозулю.

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Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде

Отметим, что Эрнесто Вальверде тренировал "сине-гранатовых" с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании. В нынешнем сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице национального первенства с 40 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" не смогла выиграть Суперкубок Испании, драматично проиграв в полуфинале мадридскому "Атлетико".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Эрнесто Вальверде
Тег
ФК Барселона
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