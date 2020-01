Выгнал Зозулю: "Барселона" назначила нового тренера

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в понедельник, 13 января, был отправлен в отставку.

Об этом сообщается на официальном сайте чемпионов Испании. Новым наставником "блаугранас" станет 61-летний Кике Сетьен, который подписал контракт до лета 2022 года. Интересно, что в минувшем году испанца хотел пригласить донецкий "Шахтер", искавший замену Паулу Фонсеке.

Кроме того, Сетьен 2,5 года назад выставил из "Бетиса" украинского форварда Романа Зозулю.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e