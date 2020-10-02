Обидчик украинского клуба вышел в Лигу Европы, забив нелепый победный гол. Видео

Хорватская "Риека" одержала выездную победу над "Копенгагеном" со счетом 1:0 и завоевала путевку в групповой этап Лиги Европы.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте поединка, когда обидчику "Колоса" в предыдущем раунде квалификации удалось провести стремительную контратаку и открыть счет нелепейшим образом. Сначала два защитника "Копенгагена" столкнулись и упали на газон, открыв нападающему "Риеки" Сандро Куленовичу путь к воротам, а затем после его удара мяч отскочил от перекладины в ногу футболисту датской команды и влетел в сетку.

Напомним, что ранее хорваты одолели "Колос" из Ковалевки со счетом 2:0 в матче, который запомнился невероятно сложными погодными условиями.

В пятницу, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Риека" попала в четвертую корзину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче плей-офф квалификации ЛЕ "Милан" прошел португальский "Риу Аве", выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира.