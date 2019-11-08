Главная Новости
8 ноября • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не радовался, потому что..." Вербич рассказал о матче "Динамо" в Лиге Европы

896 Читать материал на украинском

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, который до перехода в украинский клуб выступал в составе "Копенгагена", поделился эмоциями от поединка со своей бывшей командой в Лиге Европы.

Беньямин Вербич забил в ворота бывшего клуба

Беньямин Вербич забил в ворота бывшего клуба

Отметим, что именно Вербич в середине второго тайма забил гол в ворота хозяев и принес киевлянам важное очко в матче. При этом реакция на забитый мяч самого игрока была сдержанной.

"Не радовался, когда забил гол, потому что уважаю болельщиков "Копенгагена". Были хорошие эмоции и перед, и во время матча. Болельщики тоже показали, что уважают меня. Перед игрой мне писали в Instagram и Facebook, просили не забивать. Желали, чтобы я хорошо сыграл, но "Динамо" проиграло. Не получилось (смеется)", – отметил Вербич, которого цитирует "Динамомания".

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

Новости
"К сожалению, с нами это случилось": Михайличенко о матче "Динамо" в Лиге Европы

По мнению словенского футболиста, ближе к победе было все же "Динамо".

"Думаю, что мы должны были выигрывать. Наша команда лучше "Копенгагена". Создали много моментов и забили, но пропустили из-за ошибки в начале матча. Перед игрой говорили, что так нельзя, но это случилось. Нужно как-то сделать, чтобы не пропускать на первых минутах", – добавил полузащитник киевского клуба.

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", не забив пенальти, сыграло вничью (1:1) с "Копенгагеном" в Лиге Европы.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Беньямин Вербич
Место
Дания Копенгаген
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения