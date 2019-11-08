"Не радовался, потому что..." Вербич рассказал о матче "Динамо" в Лиге Европы

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич, который до перехода в украинский клуб выступал в составе "Копенгагена", поделился эмоциями от поединка со своей бывшей командой в Лиге Европы.

Беньямин Вербич забил в ворота бывшего клуба

Отметим, что именно Вербич в середине второго тайма забил гол в ворота хозяев и принес киевлянам важное очко в матче. При этом реакция на забитый мяч самого игрока была сдержанной.

"Не радовался, когда забил гол, потому что уважаю болельщиков "Копенгагена". Были хорошие эмоции и перед, и во время матча. Болельщики тоже показали, что уважают меня. Перед игрой мне писали в Instagram и Facebook, просили не забивать. Желали, чтобы я хорошо сыграл, но "Динамо" проиграло. Не получилось (смеется)", – отметил Вербич, которого цитирует "Динамомания".

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

По мнению словенского футболиста, ближе к победе было все же "Динамо".

"Думаю, что мы должны были выигрывать. Наша команда лучше "Копенгагена". Создали много моментов и забили, но пропустили из-за ошибки в начале матча. Перед игрой говорили, что так нельзя, но это случилось. Нужно как-то сделать, чтобы не пропускать на первых минутах", – добавил полузащитник киевского клуба.

Беньямин Вербич в матче с "Копенгагеном"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", не забив пенальти, сыграло вничью (1:1) с "Копенгагеном" в Лиге Европы.

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