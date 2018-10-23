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"Не повезло": Гвардиола оценил Фонсеку

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Накануне матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола высоко отозвался о наставнике "горняков" Паулу Фонсеке.

"Фонсеке просто не повезло в 1/8 финала в Лиги чемпионов в Риме в прошлом сезоне. Особенно учитывая, чего он заслуживал.

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Он - готовый специалист. Уверен, если Фонсека появится в какой-то из топ-лиг, то подтвердит свое качество", - приводит слова Гвардиолы XSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в донецком "Шахтере" произошла кадровая катастрофа.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Пеп ГвардиолаПаулу Фонсека
Объекты
ФК ШахтерФК Манчестер Сити
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