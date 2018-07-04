Назван арбитр на матч Россия - Хорватия

ФИФА назначила арбитра на поединок 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, игру обслужит бразильский рефери Сандро Риччи, помогать ему на линиях будут Эмерсон де Карвальо и Марсело ван Гассе, четвёртый рефери - Джанни Сиказу из Замбии.

Встреча состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - в 21.00 по киевскому времени.

Другой четвертьфинальный поединок между сборными Швеции и Англии, которые сыграют в этот же день, рассудит голландец Бьорн Куйперс. Его ассистентами назначены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвёртый арбитр - испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеру сборной России определили диагноз в преддверие решающего матча 1/4 финала чемпионата мира.