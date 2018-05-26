"Мы за Украину! На х** Россию!" Фанаты рассказали, что знают о войне на Донбассе

Футбольные болельщики, которые прибыли в Киев на финал Лиги Чемпионов, рассказали, что знают о войне на Донбассе и аннексии Крыма.

Опрос иностранных болельщиков провели "Новости Донбасса".

"Мы поддерживаем Украину. На х** Россию!", - заявил болельщик "Ливерпуля".

"Мы знаем о войне. Мы слышали о Крыме в новостях. Знаю, что в прошлом Россия передала Крым Украине, а потом аннексировала. Сказали, что хотят обратно", - рассказал еще один фанат "Ливерпуля".

"Да, нам известно о вооруженном конфликте с Россией за Крымский полуостров. Мы не знаем много об этом, но знаем, что конфликт продолжается и сейчас", - рассказал свою версию конфликта один из фанов.

Болельщик из Хорватии сравнил конфликт в Украине с войной в Югославии.

"Это российская оккупация, на подобии той, что была у нас в Хорватии с сербами. Ваша проблема в том, что Россия — сверхдержава и с ней очень сложно договориться", - сказал он.

Фанат из Бразилии сказал, что немного осведомлен о войне на Донбассе.

"Немного знаю о войне в Донецке. Об этом говорят в новостях в Бразилии, откуда я приехал", - отметил он.

Также были и те, кто ничего не знает о войне на Донбассе и аннексии Крыма.

Одна из туристок рассказала, что слышала только о крушении Boeing рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" и властям "пришлось вмешаться в ситуацию".

Фанат "Реала", приехавший из Мексики, сказал, что ничего не знает об агрессии России.

Один из болельщиков британской команды сказал, что разделяет спорт и политику.

"Я не смешиваю политику и спорт. Это не очень хорошо. Не знаю о конфликте. Мы хотим жить в мире и любви", - отметил он.

Напомним, OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.