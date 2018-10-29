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''Мы пешки'': экс-футболист сборной Украины не верит в российских военных на Донбассе

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Бывший футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца", а ныне игрок донецкого "Олимпика" Алексей Гай не верит в присутствие российских военных на Донбассе.

"Как бы мы не кричали, у Украины зависимость от России. Не то, что прям не можем без РФ, но эта страна показывает свои позиции в мире. Из последнего, что я читал – смотрящие ОБСЕ сказали, что российских военных там не заметили. Мы — просто пешки, которыми красиво руководят. Проходят такие игры, что нам даже и не снилось. Ни в каких учебниках о таком не пишут. Смотря на телевизор или читая в интернете, тяжело разобраться в том, что там действительно происходит. Побывав в Донецке, вы будете по-другому воспринимать ситуацию", - цитирует спортсмена Трибуна.

Алексей Гай

Алексей Гай

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Отказался поддержать воинов АТО: экс-игрок сборной Украины Алексей Гай дал объяснение

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей не верит, что Россия начала войну на востоке Украины.

Недавно фанаты донецкого "Олимпика" жестко отреагировали на приход в клуб Гая, вывесив баннер со словами "Леша – сепар".

Персона
Алексей Гай
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Броцкий, уймись, ты ж на этого тупого ватника не далее, как сегодня, уже наябедничал!
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